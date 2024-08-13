Может находиться в воздухе почти сутки: в Иране презентовали новейший дрон Mohajer-10

Иран представил свой новейший беспилотник Mohajer-10. Его дальность полета составляет до 2000 километров.

БпЛА был представлен на выставке вооружения "Армия-2024" в Москве. Напомним, что впервые Mohajer-10 продемонстрировали еще в 2023 году.

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Что известно о Mohajer-10

По информации от иранских СМИ, дальность полета Mohajer-10 составляет 2000 километров, а продолжительность – до 24 часов. На себе он может переносить до 300 килограммов, что вдвое больше чем у его предшественника Mohajer-6.

В то же время в Reuters отметили, что беспилотник представили на фоне ожидания удара Ирана на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Гании в Тегеране 31 июля.

Ранее чиновники США обвиняли Иран в поставках дронов России, в частности, Mohajer-10 и Mohajer-6, которые Москва использовала в войне против Украины.

К слову, в Defense Express сообщили, что вероятно, Иран готовится передать России сотни баллистических ракет Fath-360 и Ababil. Возможно, Россия и Иран подписали соответствующий контракт еще 13 декабря 2023 года.