Мохамед стало самым популярным мужским именем в столице ЕС, на третьем месте – Мохаммед

13 января 2022 , 13:40
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Источник:

ReMix

В Брюсселе в 2021 году самым популярным мужским именем стало Мохаммед. Так зовут 13 595 местных жителей.

На втором месте – имя Жан (6 089 человек). На третьей позиции – имя Мохаммед (более 4 800 человек).

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Статистика в Бельгии

В то же время, общая статистика в Бельгии существенно отличается.

Самое популярное имя в стране Жан (65 886 человек). В тройку популярнейших имен также вошли Марк (63 436 человек) и Патрик (50 917 человек).

Тем временем имя Мохаммед заняло девятую позицию.

Как чаще всего называли детей в Киеве

  • В украинской столице в 2021 году малышам чаще всего давали такие имена: София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей. Соответствующие данные были обнародованы в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины (г. Киев).
  • В списке самых популярных женских имен: София, Мария, Злата, Соломия, Анастасия, Анна, Кристина, Маргарита, Ева, Милана, Полина. Мужских – Максим, Иван, Матвей, Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк, Тимофей.
  • Любят украинцы также необычные имена. В частности, девочек называли: Ими, Миа, Эва, Ясна, Мрия, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина. Мальчиков – Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Савва, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон.
Автор: Мар'яна Бекало