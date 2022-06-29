Моя дочь собиралась замуж, – мать пропавшей без вести в Кременчуге резко ответила россиянам

По состоянию на утро 29 июня 40 человек считаются пропавшими без вести в результате удара России по торговому центру в Кременчуге. Мать одной из пропавших надеется на то, что ее дочь удастся найти живой.

Людмила Бригадиренко не теряет надежды на то, что ее дочь жива. Однако она желает всем россиянам почувствовать то, что сейчас из-за них переживают украинцы.

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После удара мать пошла в ТЦ

Людмила Бригадиренко рассказала, что ее 22-летняя дочь Татьяна работала в торговом центре, по которому ударили российские оккупанты. Женщина вспомнила, что после удара она позвонила по телефону дочери, однако та не отвечала. Поэтому она решила пойти к торговому центру и увидела, что он весь в огне.

Татьяна сейчас считается пропавшей без вести. Мать девушки была в морге, однако тела дочери не нашла. У женщины взяли данные для анализа ДНК, ведь несколько погибших еще не идентифицировали. Однако Людмила надеется, что ее дочь найдут живой. Надежды добавляет, что 28 июня двух девушек нашли живыми под завалами и доставили в реанимацию.

Однако Людмила не может сдержать слез. Говорит, что ее дочь готовилась к свадьбе, планировала создать свою семью. Этим планам помешали россияне, выпустившие ракету.

Российские ракеты убивают мирных людей. И пусть их матери знают то же, что они делают с нашими детьми, с нами – они убивают нас. Они нас уничтожают. Украину,

– подчеркнула мать пропавшей девушки.

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В ГСЧС отметили, что сейчас психологи работают с родственниками пострадавших, погибших и пропавших без вести в результате этой ужасной атаки.

Удар по ТЦ в Кременчуге: главное

Российские военные преступники 27 июня из Курской области запустили ракету Х-22 прямо на торговый центр в Кременчуге. Первым кадры попадания показал президент Владимир Зеленский и отметил, что на момент удара внутри центра могли быть около тысячи человек.

По данным МВД, оккупанты запустили на Кременчугский ТЦ 900 килограммов взрывчатки. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий рассказал, что ракета разорвалась прямо в салоне бытовой техники.

По состоянию на вечер 28 июня известно о 18 погибших. Еще по меньшей мере 24 человека ранены.

28 июня состоялось заседание Совбеза ООН из-за удара по ТЦ. На заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что Россия совершает преступления и является государством-террористом. Представитель страны-агрессора в ООН отметился очередной порцией лжи. Все для того, чтобы оправдать свои гнусные действия.

В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский опубликовал доказательство российской атаки – видео с попаданием ракеты в торговый центр.

Кадры прилета российской ракеты в ТЦ в Кременчуге: смотрите видео