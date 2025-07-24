Чтобы не было российского вмешательства, – Зеленский рассказал детали нового законопроекта

В Раду внесли законопроект украинского президента Владимира Зеленского "Об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

В то же время каждый, кто имеет доступ к государственным тайнам, пройдет проверку на полиграфе. Президент Украины констатировал это в своем вечернем обращении в конце 1247-го дня войны, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о новом законопроекте?

Владимир Зеленский отметил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. По его словам, это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов.

Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки,

– сказал он.

Также, как говорит президент, в документе есть нормы, которые имеют целью избежать злоупотреблений. По его словам, текст законопроекта обсуждали с партнерами и правоохранителями, а также представителями НАБУ и САП.

Зеленский отметил, что много предложений поступило от партнеров по привлечению европейских экспертов, в частности Великобритании, Германии, ЕС. Он поручил представить законопроект партнерам и привлечь все экспертные возможности.

"И, конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины. Спасибо. Спасибо вам", – добавил украинский президент.

Президенту доложили о переговорах в Турции

Владимир Зеленский заслушал доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции. По его словам, в рамках переговоров договорились о возвращении еще 1 200 военнопленных.

Наши представители, которые были в Турции, на встрече с россиянами предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира,

– сказал он.

Кроме того, президент согласовал обновление заместителей министра обороны Украины. Также поговорил с Александром Сырским относительно ситуации на фронте, в частности об активности украинских военных и их позиции, тяжелее всего – возле Покровска.