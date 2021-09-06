Молдавские депутаты отказались наблюдать за выборами в российскую Госдуму

Депутаты парламента Молдавии отказались наблюдать за выборами в российскую Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Причиной такого решения назвали большое количество работы.

Парламент Молдавии еще 20 августа отказался от роли наблюдателя на российских выборах. Однако этому делу дал огласку экс-президент страны Игорь Додон, который известен своей откровенной прокремлевской позицией.

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Додон обвиняет Санду

Бывший лидер Молдовы написал, что не понимает причины такого поступка депутатов во главе со спикером парламента Игорем Гросу.

Непонятно, о какой "загруженность" идет речь и почему на поездку в Румынию в начале сентября у руководства Парламента нашлось время поехать в широком составе во главе со спикером Гросу,

– заявил Додон.

Пророссийский политик подозревает, что президент Майя Санду и ее окружение намеренно таким образом подрывает отношения между Молдовой и Россией.

Кроме того, Додон вспомнил о "дружеских" отношениях стран при его президентстве и призвал молдавский парламент пересмотреть свое решение.

На выборы в Россию отказались отправлять также у ОБСЕ, поскольку Кремль отказался продлевать мандат организации на Донбассе. Кроме того, Украина и еще ряд стран не будут признавать эти выборы законными, поскольку голосование будет проходить в оккупированном Крыму. Также право на голос могут дать жильцам ОРДЛО.

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Текст публикации Додона

На правах руководителя группы дружбы Парламента Молдовы с Федеральным собранием России выражаю искреннее сочувствие в связи с тем, что парламент нового созыва под руководством Игоря Гросу, соратника Майи Санду, отказался направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которые пройдут 17-19 сентября этого года.

Приглашение было отправлено по линии Межпарламентской Ассамблеи стран-членов СНГ еще 11 августа, но уже 20-го августа секретариат законодательного органа Молдовы по поручению Гросу заявил об отказе "в связи с загруженностью рабочего порядка".

Непонятно, о какой "загруженность" идет речь и почему на поездку в Румынию в начале сентября у руководства Парламента нашлось время поехать в широком составе во главе со спикером Гросу.

Считаю приведенный аргумент надуманным и считаю, что новая власть в лице партии Майи Санду и ее представителей в Парламенте намеренно торпедирует двусторонние отношения с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией.

Следует напомнить, что все предыдущие годы Молдова неизменно отправляла наблюдателей на президентские и парламентские выборы в России, и аналогичным образом поступали российские коллеги, что соответствовало нашим интересам и соответствовало конструктивному духу многогранной двусторонней молдавско-российской повестки.

Кроме того, 19 ноября исполнится 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной, Россией и Молдовой, и нынешний демарш спикера Парламента Молдовы полностью противоречит этому важнейшему в двусторонних отношениях с документом.

Призываю руководство Парламента Молдовы изменить свое решение и делегировать депутатов, тем более что молдавская сторона не несет никаких финансовых затрат – их полностью покрывает принимающая сторона. Кроме того, настоятельно призываю новые власти в дальнейшем учитывать важность стратегического партнерства с Россией, от которого выиграет в первую очередь народ Молдовы.