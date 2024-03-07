Молдова и Франция подписали оборонное соглашение из-за угрозы со стороны России: что оно предусматривает
Источник:BFM TV
Угроза со стороны России продолжает нарастать. И касается это также Молдовы. Именно поэтому она и Франция 7 марта подписали договор, который предусматривает сотрудничество государств в сфере безопасности.
Об этом сообщил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Известно, что соглашение между государствами заключили во время визита в Париж президента Молдовы Майи Санду.
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Что предусматривает соглашение между Францией и Молдовой
Итак, соответствующий документ подписали министры обороны Молдовы и Франции. Как отметил Эммануэль Макрон, соответствующее соглашение предусматривает "открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе". Французский лидер также отметил, что это только первый шаг.
Кроме того, Эммануэль Макрон и Майя Санду опубликовали их совместное заявление. В нем лидеры двух государств обратились к России с призывом "вывести свои силы, которые незаконно размещены на территории Молдовы".
Франция подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ,
– сказал Макрон в совместном заявлении Санду.
Официальный Париж также заверил, что готов "внести свой вклад, когда наступит время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта".
Что известно об угрозах для Молдовы со стороны России
- Обратим внимание на сообщение, которое поступило от Александра Мустяце ранее. Глава Службы информации и безопасности Молдовы заявлял о планах России по дестабилизации ситуации внутри страны.
- По его словам, Москва стремится вмешаться в выборы президента в Молдове. Также она хочет сорвать референдум, во время которого будут определяться с судьбой европейской интеграции страны.
- По словам Мустяце, в Молдове в 2023 году перехватили рекордный уровень активности российских спецслужб.
- Но это еще не все. Так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" недавно решила обратиться к России. Она призывает Москву, чтобы та "защитила от Молдовы".
- Обозреватели и аналитики обратили внимание на это. Заявляют, что это очень напоминает традиционный для России сценарий. Ведь Кремль свои военные действия оправдывает якобы защитой. Собственно, нападение на Украину объясняли тем, что якобы защищают русскоязычное население.