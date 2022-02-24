Молдова эвакуирует посольство в Киеве, – глава МИД

24 февраля 2022 , 07:43
Читати новину українською

Молдова эвакуирует посольство в столице. Об этом сообщил глава МИД.

Россия ночью 24 февраля начала атаку на города Украины. Звуки взрывов были слышны даже в городах Молдовы, сообщает 24 канал.

К теме "Это агрессивная война": посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать в трудный час

В городах Молдовы слышали взрывы из Украины

Более того, взрывы со стороны Украины были слышны даже в Кишиневе – столице Молдовы. Жители страны пишут, что прежде всего слышали в таких городах, как:

  • Приднестровье;
  • Страшены;
  • Унгены;
  • Новые Аненны;
  • Рышканы.

Люди не понимали, что происходит. Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что в настоящее время посольство эвакуируется. Также опубликовали горячие линии и электронную почту для граждан, которые находятся в Украине:

068 384 2016;
kiev@mfa.gov.md.

Автор: Роман Стек