Если Украина упадет, следующей на очереди будет Молдова, – МИД Германии

Глава МИД Германии объяснила, что поддержка Украины гарантирует выживание Молдовы. Ведь Путин дальше может пойти на Кишинев.

Анналена Бербок на конференции в Молдове, посвященной распространению российского вмешательства в регион, объяснила, в каком случае Путин может напасть на Молдову.

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Что говорит Бербок о войне в Украине и угрозе нападения на Молдову

Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Понятно, что больше всего волнует людей здесь: если Украина упадет, следующей на очереди будет Молдова,

– заявила Бербок.

Кстати, Германия в 2022 году инициировала Платформу партнерства с Молдовой. Это случилось после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. Берлин описывал платформу как часть более широких усилий по стабилизации экономики Молдовы и защиты ее от российской дезинформации.

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В то же время президент Молдовы Майя Санду заявила, что война России против Украины нанесла огромный ущерб экономике страны. Поэтому она призвала партнеров увеличить свою поддержку.