Анналена Бербок на конференції в Молдові, присвяченій поширенню російського втручання в регіон, пояснила, у якому випадку Путін може напасти на Молдову.

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Що каже Бербок про війну в Україні та загрозу нападу на Молдову

Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації щодо Молдови. Зрозуміло, що найбільше хвилює людей тут: якщо Україна впаде, наступною на черзі буде Молдова,

– заявила Бербок.

До речі, Німеччина у 2022 році ініціювала Платформу партнерства з Молдовою. Це трапилось після того, як Росія почала повномасштабну війну в Україні. Берлін описував платформу як частину ширших зусиль зі стабілізації економіки Молдови та захисту її від російської дезінформації.

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Водночас президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна Росії проти України завдала величезної шкоди економіці країни. Тож вона закликала партнерів збільшити свою підтримку.