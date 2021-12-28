Молдова не планирует вступать в НАТО, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти не рассматривают вопрос присоединения страны к Североатлантическому альянсу. Политик не говорит, что нейтральный статус закреплен в Конституции Молдовы.

Президент заявила, что Молдова хочет мира и не представляет военной угрозы ни для кого.

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Нет никакой инициативы об отказе от нейтралитета или вступлении в НАТО,

– сказала Санду.

Политик подчеркнула необходимость укреплять безопасность и сохранять стабильность в стране.

Если в стране будет неспокойно, то не смогут заниматься реформой юстиции, улучшением делового климата. Санду добавила, что многое зависит от того, как будут действовать внутри страны.

Молдова будет добиваться присоединения к ЕС

С 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО по программе "Партнерство во имя мира", а с 2006 года сотрудничество развивается в рамках IPAP – индивидуальных планов сотрудничества. В декабре 2016 года в Кишиневе было открыто бюро по связям НАТО.

Однако Санду отметила, что Молдова будет добиваться присоединения к Евросоюзу. Она считает эту цель вполне реальной. Хотя существуют внешние вызовы и риски, которые могут тормозить процесс.

Что говорит Санду об отношениях с Россией

Кроме того, президента спросили, не пострадают ли отношения Молдовы с Россией из-за курса на евроинтеграцию. Санду ответила, что подобный риск существует. Однако другим странам следует уважать выбор друг друга.

"Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не означает, что мы не можем иметь конструктивных и прагматических отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают хорошие отношения с Россией", – подытожила политик.

Как изменилась Молдова при Санду