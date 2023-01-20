"Понимаем, что Украина – это приоритет": Молдова официально попросила у союзников о системах ПВО

Молдова обратилась к союзникам с просьбой укрепить возможности противовоздушной обороны из-за полномасштабной войны в Украине. В Кишиневе рассчитывают на согласие партнеров.

Об этом 19 января заявила Майя Санду. В то же время она отметила, что понимает, что приоритет именно для Украины.

Читайте также Это неуважение к суверенитету, – премьер Молдовы о падении ракеты на территории страны.

Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже – 24 Канал) рассчитываем получить несколько,

– подчеркнула глава Молдовы.

Также Санду добавила, что в этом году ее стране понадобится, по меньшей мере, такая же сумма бюджетной поддержки от международного сообщества, как и в 2022 году, чтобы помочь защитить население Молдовы от инфляции. Речь идет о 600 миллионах евро.

В Молдове снова упала часть ракеты