Молдова проведет референдум о вступлении в ЕС в октябре
Президент Молдовы Майя Санду сделала новое заявление относительно референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Она рассказала, когда он состоится.
Президент Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз состоится в октябре этого года. Об этом сообщает издание Bloomberg.
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Что заявила президент Молдовы
Для большинства граждан Молдовы ЕС является проектом мира и процветания, тогда как Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Мы ожидаем, что эти нападки и провокации со стороны России будут продолжаться, но я призываю граждан не пугаться и поддержать проевропейский референдум, поскольку ЕС является единственным вариантом, который может обеспечить мир,
– сказала Санду.
Она отметила, что референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз состоится в октябре.
Кроме этого, Санду сообщила, что она попросила парламент Молдовы начать процедуру конституционного плебисцита, который запланирован на тот же день, что и президентские выборы в стране (точная дата которых еще неизвестна).
Что предшествовало
- В декабре 2023 года Майя Санду, президент Молдовы, заявила о стремлении провести референдум осенью 2024 года.
- Майя Санду призвала парламент государства к инициированию организации референдума.
- Его должны провести осенью 2024 года и во время него решающим будет голос жителей страны. Они определятся, хотят ли видеть Молдову в ЕС.