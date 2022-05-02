Молдова – в десятки раз более легкая цель для Путина, чем Украина, – политолог Саакян
Россияне верили, что им удастся легко захватить Украину, однако этого не случилось. Впрочем, Владимир Путин все еще хочет показать свою "силу".
В Молдове России было бы легче это сделать. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала заявил политолог Олег Саакян.
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По его словам, в случае Украины – нам есть что противопоставить российским силам. Наше государство не такая легко добыча, как казалось России вначале. Молдова – это совсем другой масштаб.
Молдова для России – это гораздо легче, чем Украина. В десятки раз,
– подчеркнул Саакян.
Политолог объяснил, что россиянам уничтожить Украину не удалось, а Путину необходимо продемонстрировать "силу". В Молдове это было бы гораздо легче. Соответственно, там, как кажется Кремлю, можно одержать легкую геополитическую победу.
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По мнению Саакяна, если бы Молдова вместе с Украиной приняла решение провести операцию по освобождению Приднестровья, группировки пророссийских боевиков, которые сейчас находятся там, недостаточно укомплектованы, чтобы выстоять.
Приднестровье стало для России головной болью,
– добавил политолог.
Обострение ситуации в Приднестровье: коротко
- В непризнанном Приднестровье резко увеличилось количество провокаций.
- К примеру, еще 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы возле так называемого "министерства госбезопасности".
- Уже на следующий день, 26 апреля, повредили 2 антенны вблизи поселка Маяк на местном телерадиоцентре. Они транслировали русские частоты.
- Кроме того, в сети показали газету, которой россияне собирались призвать Путина "спасти" Приднестровье.