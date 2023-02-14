Молдова закрывала воздушное пространство: вероятная причина – российский дрон

Молдова 14 февраля закрыла свое воздушное пространство. Вероятной причиной называли российский дрон. Его заметили в небе над городом Кишинев.

Сначала сообщили, что рейсы из Молдовы отложили на неопределенное время. В частности, об этом предупредила пресс-служба местного аэропорта и авиакомпании AirMoldova.

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Местные СМИ сообщают, что воздушное пространство закрыли до 16:00 14 февраля из-за появления российского дрона. Впоследствии пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о времени возобновления полетов.

Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Кишинев, изменили курс. Рейс Ларнака – Кишинев завершился в Яссах.

Мониторинговые группы сообщают , что из границы Беларуси через Житомирскую область в направлении Молдовы двигаются несколько БпЛА или шары с отражателями.



Молдова закрывала воздушное пространство / Скриншот с сайта Flightradar24

По состоянию на 15:14 полеты возобновили. Воздушное пространство Молдовы официально открыто.

Молдова закрывала воздушное пространство после 24 февраля

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова закрыла воздушное пространство. В то же время, уже в марте 2022 года сообщила об открытии воздушного коридора через Румынию.

В феврале 2023 Молдова сообщила, что ее воздушным пространством пролетели две российские атаки. Это произошло в то время, когда Россия совершала массированную террористическую атаку по территории Украины.

Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове

Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет уничтожить политический порядок на территории Молдовы.

Я говорил с госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке. Подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что не медлил ни мгновения, когда узнал о замысле России и сразу проинформировал Санду.

Украинский лидер заметил: пока неизвестно, отдали ли в Кремле приказ, действовать по перехваченному плану. Однако мир увидел, что хочет страна-террорист.