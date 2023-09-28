В Молдове в озере обнаружили обломки ракеты

Возле села Фарладаны Каушанского района Молдовы обнаружили фрагменты ракеты. Их нашли в озере Гарбовец.

Компоненты ракеты заметили местные жители. Власти подтвердили, что обломки происходят из воздушной ракеты. В настоящее время специалисты определяют тип и происхождение ракеты.

Смотрите также В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты C-300: она взорвалась в воздухе

В Молдове обнаружили обломки ракеты

В Генинспекторате чрезвычайных ситуаций рассказали, что обломки ракеты в озере были обнаружены 27 сентября. На месте ввели особые меры безопасности, ведь подозревают, что взрывной компонент разбившейся ракеты может находиться на дне озера.

Сейчас территория закрыта для посещения, а полиция охраняет периметр. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, ГСЧС, военные и пограничная полиция. Специалисты ищут решение для извлечения взрывчатки на случай, если взрывчатый материал будет найден на дне озера.

На место прибыл также министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

Отмечается, что угрозы для населения нет. Территория изолирована, а первые дома расположены в 1 километре от опасной зоны.

В Молдове обнаружили обломки ракеты / фото МВД Молдовы

В Молдове уже был подобный случай

Напомним, после массированной атаки россиян 16 февраля обломки ракеты упали на территории Молдовы. На следующий день поиски остатков завершились. Обнаруженные обломки не несли опасность, заявили в министерстве внутренних дел Молдовы.

Так, остатки ракеты были обнаружены 16 февраля возле КПП Ларга. Затем их хранили на территории сектора пограничной полиции Ларга, а позже отправили на экспертизу.

Из-за этого пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое вместе с собранными материалами передадут в прокуратуру.