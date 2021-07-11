В Молдове стартовали досрочные парламентские выборы

11 июля 2021 , 10:18
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Источник:

NewsMaker

В Молдове 11 июля начались досрочные выборы в парламент. В них принимают участие 20 политических партий, два предвыборных блока и независимый кандидат.

Кроме того, выборы проходят в 36 странах, где живут граждане Молдовы. Так, для представителей диаспоры за границей откроют 150 участков.

Кстати Досрочные выборы в Молдове: кто победит

К слову, первый избирательный участок в 1:00 по кишиневскому времени открыли в Японии. На участках Кипра граждане Молдовы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Кто участвует в выборах

  • Предвыборный Блок коммунистов и социалистов,
  • партия "Строим Европу дома",
  • партия "Гражданский конгресс",
  • предвыборный блок "Ренато Усатый",
  • партия "Действие и солидарность",
  • партия "Шор",
  • движение "Speranţa-Надежда",
  • Демократическая партия,
  • партия "Платформа Достоинство и правда",
  • партия национального единства,
  • партия "Демократия дома",
  • партия "Развития и объединения Молдовы",
  • "Альянс за объединение румын",
  • партия "NOI",
  • Зеленая экологическая партия,
  • партия "Закон и справедливость",
  • партия "Сила народа",
  • "Партия перемен",
  • "Партия трудящихся",
  • партия "Новый исторический выбор",
  • партия "Патриоты Молдовы",
  • "Партия регионов",
  • независимый кандидат Вячеслав Валько.

За соблюдением порядка в Молдове будут следить более 6,6 тысячи правоохранителей. Голосование признают действительным, если в нем примут участие не менее 30% избирателей.

Что этому предшествовало

  • Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля распустила парламент и назначила досрочные выборы.
  • Это было одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.
Автор: Ольга Музика