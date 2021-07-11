В Молдове стартовали досрочные парламентские выборы

В Молдове 11 июля начались досрочные выборы в парламент. В них принимают участие 20 политических партий, два предвыборных блока и независимый кандидат.

Кроме того, выборы проходят в 36 странах, где живут граждане Молдовы. Так, для представителей диаспоры за границей откроют 150 участков.

Кстати Досрочные выборы в Молдове: кто победит

К слову, первый избирательный участок в 1:00 по кишиневскому времени открыли в Японии. На участках Кипра граждане Молдовы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Кто участвует в выборах

Предвыборный Блок коммунистов и социалистов,

партия "Строим Европу дома",

партия "Гражданский конгресс",

предвыборный блок "Ренато Усатый",

партия "Действие и солидарность",

партия "Шор",

движение "Speranţa-Надежда",

Демократическая партия,

партия "Платформа Достоинство и правда",

партия национального единства,

партия "Демократия дома",

партия "Развития и объединения Молдовы",

"Альянс за объединение румын",

партия "NOI",

Зеленая экологическая партия,

партия "Закон и справедливость",

партия "Сила народа",

"Партия перемен",

"Партия трудящихся",

партия "Новый исторический выбор",

партия "Патриоты Молдовы",

"Партия регионов",

независимый кандидат Вячеслав Валько.

За соблюдением порядка в Молдове будут следить более 6,6 тысячи правоохранителей. Голосование признают действительным, если в нем примут участие не менее 30% избирателей.

Что этому предшествовало