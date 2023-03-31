В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины

В Молдову 31 марта не пустили российского военного, воевавшего против Украины. Мужчина хотел попасть в город Тирасполь, расположенный в непризнанной республике Приднестровья.

Подробности сообщили представители пограничной полиции Молдовы. Российский военный был обнаружен в потоке пассажиров Международного аэропорта Кишинева.

Смотрите также Россия возобновила сценарий с десантом в Приднестровье: в непризнанной республике чинят аэродром

Во время беседы со стражами порядка он путался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции. Пограничники отказали ему в пересечении государственной границы Молдовы. Мужчину вернули самолетом в государство отправления.

Учитывая опубликованные фото, мужчина воевал в районе Мариуполя и Волновахи на стороне русских войск.

Напоминаем, что с целью исключения рисков безопасности, в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой Россией против Украины, во всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, что предусматривает дополнительный контроль при пересечении государственной границы для путешествующих, особенно для иностранных граждан, – напомнили в пограничной полиции Молдовы.

Всего за последние сутки правоохранители отказали во въезде в Молдову 24 иностранцам.

оккупанты терпят неудачи на фронте

Ранее в России заявляли о повторении "большого наступления" на Украину. А когда у окупантов ничего не получилось, российские пропагандисты один громче другого начали кричать, что они "что ничего не начинали".

Уже сейчас можно констатировать, что россияне не смогли достичь стратегических целей, которые перед ними ставил Кремль. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.