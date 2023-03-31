Деталі повідомили представники прикордонної поліції Молдови. Російського військового виявили у потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева.

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Під час бесіди з правоохоронцями він плутався у своїх свідченнях, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції. Тож, прикордонники відмовили йому у перетині державного кордону Молдови. Чоловіка повернули літаком до держави відправлення.

З огляду на опубліковані фото, чоловік воював у районі Маріуполя та Волновахи на стороні російських військ.

Нагадуємо, що з метою виключення безпекових ризиків, в умовах надзвичайного стану в Республіці Молдова, а також війни, розпочатої Росією проти України, в усіх пунктах пропуску через державний кордон застосовуються протоколи безпеки, що передбачає додатковий контроль при перетині державного кордону для подорожуючих, особливо для іноземних громадян, – нагадали у прикордонній поліції Молдови.

Цікаво! Загалом за останню добу правоохоронці відмовили у в'їзді до Молдови 24 іноземцям.

Окупанти зазнають невдач на фронті

Раніше в Росії заявляли про повторення "великого наступу" на Україну. А коли в окупантів нічого не вийшло, російські пропагандисти один гучніше іншого почали кричати, що вони "єщо нічего нє начіналі".

Уже зараз можна констатувати, що росіяни не змогли досягти жодних стратегічних цілей, які перед ними ставив Кремль. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.