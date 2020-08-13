Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поддержал белорусский народа в борьбе с действующей властью в стране и президентом Александром Лукашенко. Также священнослужитель призвал "прекратить насилие и освободить тысячи невинно задержанных".

Заявление Епифания о событиях в Беларуси

Об этом глава написал в Фейсбуке как на украинском, так и на белорусском языках. По его словам, именно в эти дни особенно страдает белорусский народ.

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"Наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков общей церковной и государственной истории, составляя до 1686 года единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе", – подчеркнул Епифаний.

Он отметил, что в свое время Православная церковь Украины утвердилась среди автокефальных церквей. Так и сейчас Православная церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Вселенский патриархат в Константинополе о Томосе, если на то будет ее желание.

"Однако, независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову. Поэтому мы, как Православная Церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой", – подчеркнул Епифаний.

На фоне этих слов он пожелал белорусскому народу:

с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы настоящего,

защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства.

Также Епифаний призвал к:

немедленному прекращению насилия,

освобождению тысяч невинно задержанных,

проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса.

Наши молитвы сегодня – за белорусский народ, за победу правды, за остановление насилия, за Божью защиту для страдающих невинных. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти трудные времена!

– подытожил глава ПЦУ.

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Коротко о том, что происходит в Беларуси

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно о по меньшей мере двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Протесты в Беларуси уже продолжаются 5 день. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – в ночь на 10 августа. После белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.

Подробнее о ходе протестов в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.