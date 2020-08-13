Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній підтримав білоруський народу у боротьбі з чинною владою в країні та президентом Олександром Лукашенком. Також священнослужитель закликав припинити насильство та "звільнити тисячі невинно затриманих".

Заява Епіфанія щодо подій у Білорусі

Про це очільник написав у фейсбуці як українською, так і білоруською мовами. За його словами, саме в ці дні особливо страждає білоруський народ.

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"Наші сусіди, з якими від княжих часів ми мали багато століть спільної церковної та державної історії, складаючи до 1686 року єдину Київську Митрополію. Її неканонічна анексія Москвою мала та продовжує мати трагічні наслідки для православ‘я у всій Східній Європі", – підкреслив Епіфаній.

Він зауважив, свого часу Православна церква України утвердилася серед автокефальних церко. Так і зараз Православна церква Білорусі має ті ж самі підстави та право просити Вселенський патріархат у Константинополі про Томос, коли на те буде її бажання.

"Однак, незалежно від юрисдикційних питань, ми, як православні християни, складаємо єдину Церкву Христову. Тому ми, як Православна Церква України, не можемо залишатися байдужими, не співстраждати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода та безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою", – наголосив Епіфаній.

На тлі цих слів він побажав білоруському народу:

з Божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення,

захистити свої гідність та свободу, демократичне та незалежне майбутнє своєї держави.

Також Епіфаній закликав до:

негайного припинення насильства,

звільнення тисяч невинно затриманих,

проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством задля мирного виходу з кризи.

Наші молитви сьогодні – за білоруський народ, за перемогу правди, за зупинення насильства, за Божий захист для невинних, які страждають. Нехай Господь допоможе вам, брати і сестри, пройти ці важкі часи!

– підсумував голова ПЦУ.

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Коротко про те, що відбувається в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.