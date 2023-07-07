Погибли мужчина и ребенок: в сети показали видео молнии на Говерле

На Говерле во время непогоды молния убила 11-летнюю девочку и мужчину. Женщина, находившаяся вместе с ними, была в шоковом состоянии.

В сети показали видео, на котором зафиксировали момент попадания молнии другие туристы. Известно, что погибшие двигались по синему маршруту, пишет 24 Канал.

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Молния на Говерле

В сети другие туристы снимали видео как раз в момент попадания молнии. Звук был настолько мощным, что людей фактически покидало с ног. Кадры опубликовал пользователь _rey_bi_.

Молния наделала беды на Говерле: смотрите видео

Что известно о трагедии на Говерле

Спасатели сообщили, что ориентировочно в 14:53 6 июля к ним с сообщением обратились медики. Они рассказали, что на Говерле в результате попадания молнии пострадали три человека. Среди них мужчина, женщина и 11-летняя девочка.

На место трагедии отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта.

Когда они прибыли, девочка и мужчина уже были мертвы. Женщина была в шоковом состоянии.

Тела погибших и женщину вместе с другими туристами доставили в пост Заросляк.

Как действовать во время грозы в горах

Спасатели призывали не прятаться среди деревьев, лучше – в каком-нибудь углублении. Если людей двое и больше – не скаплевайтесь вместе, прячьтесь поодиночке.

Бегите в хранилище медленно и слегка склонившись, а не во весь рост. Ведь разряды контактируют с высшими точками, которой может стать голова человека. Избавьтесь от вещей, которые есть при вас: ножей, браслетов, часов. Сложите их в защищенное место как можно дальше от себя,

– призывали в ГСЧС.

Также там объяснили, что не стоит ложиться на землю, ведь это увеличивает площадь поражения разрядом. Следует сесть, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг.

Более того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала не касаться металлических сооружений и железных электроопор, опор мостов, проволочных ограждений и подобных металлических объектов.

Также не желательно укрываться под высокими деревьями, запрещено пользоваться мобильными телефонами.

И тоже важно – уточнять прогноз погоды и следить за штормовыми сообщениями.