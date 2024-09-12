Под Киевом молния попала в дом: он сгорел дотла
Киев и его окрестности накрыла сильная гроза вечером 12 сентября. Во время непогоды молния попала в жилой дом в Глевахе неподалеку от столицы.
В результате удара в доме начался сильный пожар. Через некоторое время он сгорел дотла.
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Что известно о пожаре на Киевщине
В Киеве и области бушует сильная гроза, а в небе можно увидеть многочисленные молнии. Одна из них ударила в дом в Глевахе, что привело к пожару.
Огонь быстро охватил весь дом. По информации местных телеграм-каналов, через некоторое время дом сгорел дотла.
Заметим, что пока официальная информация о пострадавших отсутствует.
На Киевщине дотла сгорел дом: смотрите видео
На видео, которые публикуют в сети, можно увидеть, что спасатели прилагают усилия, чтобы погасить пламя.
Пожар в Киевской области: смотрите видео
Напомним, что ранее в КГГА предупреждали о том, что на Киев надвигается гроза. Эту информацию также подтвердили в Укргидрометцентре, там отметили, что непогода продержится на Киевщине до конца суток.
Как уберечься от удара молнии
Чтобы уберечься от удара молнии, следует следовать следующим советам.
- Избегайте открытых пространств. Если вы очутились на открытой местности во время грозы, старайтесь найти укрытие. Не стойте на открытом поле, на пляже или на высоком месте.
- Не прячьтесь под деревьями. Старайтесь избегать укрытия под отдельно стоящими деревьями, поскольку они могут притягивать молнии.
- Найдите безопасное место. Если возможно, зайдите во внутренние помещения или автомобиль, поскольку они обеспечивают защиту от прямого удара молнии.
- Избегайте воды. Не купайтесь и не находитесь у водоемов во время грозы, поскольку вода проводит электричество.
- Отключите электроприборы. Отключите от сети все электроприборы, чтобы избежать их повреждения от возможных перепадов напряжения при ударе молнии.
- Сгруппируйтесь. Если вы находитесь в группе людей, не стойте близко друг к другу. Распределитесь так, чтобы между людьми было расстояние.
- Позиция безопасности. Если вы не можете найти укрытия и вы на открытом пространстве, сядьте, обнимите колени руками и опустите голову, минимизируя контакт с землей.