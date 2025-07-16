На Волыни молния попала в дом, в котором находилась мать с детьми: жуткие кадры

В Волынской области молния попала прямо в жилой дом. Внутри находилась мать с тремя малолетними детьми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о попадании молнии в дом на Волыни?

В результате попадания молнии в дом вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

До прибытия спасателей женщина успела вывести детей в безопасное место и позвонила на 101.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Уничтожение дома не допущено.

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Молния попала в дом на Волыни / Фото ГСЧС

Заметим, Волынский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что 17 июля на Волыни ночью без существенных осадков. Днем будет небольшой кратковременный дождь, также местами гроза.

К слову, в сентябре 2024 года под Киевом сгорел дотла дом, в который попала молния. В сети обнародовали ужасные кадры.