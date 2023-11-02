На Полтавщине молния попала в каноэ с обучающей группой: в воде исчез подросток

1 ноября произошел жуткий инцидент на Полтавщине. Там молния попала в каноэ, на котором была обучающая группа. Известно, что ищут находящегося на судне подростка.

Детальнее об инциденте рассказала полиция Полтавской области. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств исчезновения подростка на водоеме в Горишних Плавнях.

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Молния попала в каноэ

Как отмечают в полиции, это произошло 1 ноября около 17:20. Тогда в заливе "Барбара" проводилась тренировка на каноэ. В тот момент к берегу из-за ухудшения погодных условий возвращалась группа из 5 человек.

В какой-то момент в каноэ попала молния. Известно, что в нем как раз находился подросток 2007 года рождения. Мальчишка в результате попадания молнии исчез в воде.

Известно, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. К ней привлечены водные полицейские, ГСЧС, муниципальный караул и общественность. Подростка ищут как в воде, так и на берегу.

Накануне Украину накрыла непогода

Обратим внимание, что 28 октября, в субботу, в Украине свирепствовало ненастье. К несчастью, в результате нее 4 человека погибли.

Больше всего пострадали три области Украины. Речь идет о Житомирской, Ровенской и Хмельницкой. Так, у:

Житомирской (повреждены 1613 подстанций, без света – почти 62 тысячи потребителей в 415 населенных пунктах);

Ровенской (повреждены 63 воздушные линии электропередач и 875 трансформаторных подстанций, без света – более 50 тысяч человек);

Хмельницкой (без света – 20 тысяч человек).

Заметим, что в столице того дня порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Также Украину заливали дожди. Ненастье свалило множество деревьев. В результате были перекрыты дороги, а также произошел целый ряд ДТП.

В тот же день сообщалось, что в Житомире падали деревья. Также в области объявляли штормовое предупреждение. Там порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а уровень опасности был ІІ (оранжевым).

В Ромнах на Сумщине по улице Петропавловской на проезжую часть упало дерево. Также непогода бурлила в Черкасской области. Вблизи храма дерево чуть не упало на женщину.