Детальніше про інцидент розповіла поліція Полтавської області. Наразі правоохоронці займаються встановленням обставин зникнення підлітка на водоймі у Горішніх Плавнях.

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Блискавка влучила у каное

Як зазначають у поліції, сталося це 1 листопада близько 17:20. Тоді у затоці "Барбара" проводилося тренування на каное. У той момент до берега через погіршення погодних умов поверталася група з 5 людей.

В якийсь момент у каное влучила блискавка. Відомо, що у ньому якраз перебував підліток 2007 року народження. Хлопчина внаслідок влучання блискавки зник у воді.

Відомо, що на місці події триває пошуково-рятувальна операція. До неї залучені водні поліцейські, ДСНС, муніципальна варта та громадськість. Підлітка шукають як у воді, так і на березі.

Напередодні Україну накрила негода

Звернімо увагу, що 28 жовтня, у суботу, в Україні лютувала негода. На жаль, внаслідок неї 4 людини загинули.

Найбільше постраждали три області України. Мовиться про Житомирську, Рівненську та Хмельницьку. Так, у:

Житомирській (пошкоджено 1613 підстанцій, без світла – майже 62 тисяч споживачів у 415 населених пунктах);

Рівненській (пошкоджено 63 повітряні лінії електропередач та 875 трансформаторних підстанцій, без світла – понад 50 тисяч людей);

Хмельницькій (без світла – 20 тисяч людей).

Зауважимо, що у столиці того дня пориви вітру сягали 28 метрів на секунду. Також Україну заливали дощі. Негода повалила безліч дерев. Внаслідок цього були перекриті дороги, а також сталася ціла низка ДТП.

Того ж дня повідомляли, що у Житомирі падали дерева. Також в області оголошували штормове попередження. Там пориви вітру сягали 25 метрів на секунду, а рівень небезпеки був ІІ (помаранчевим).

У Ромнах на Сумщині на вулиці Петропавлівській на проїжджу частину впало дерево. Також негода вирувала на Черкащині. Поблизу храму дерево ледь не впало на жінку.