В Бразилии молния ударила в статую Христа-Спасителя: момент попал на фото

В бразильском городе Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Христа-Спасителя. Известно, что она находится на высоте более 700 метров над уровнем моря.

Молния ударила в статую, когда в городе 11 февраля лил сильный дождь. Известно, что у статуи Христа-Спасителя есть громоотводы.

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Что известно о молнии, попавшей в статую Спасителя

В Бразилии молния попала в знаменитую статую Христа-Спасителя,

– говорится в сообщении.

По данным журналистов, статуя Христа-Спасителя имеет громоотводы на голове, плечах и руках. Их сделали, чтобы обезопасить скульптуру от разрушений.

Молния попала в статую Христа-Спасителя / Фото GloOouD и Rlagos Notícias

Момент попадания молнии: смотрите видео

Следует отметить, что в 2014 году в фигуру Христа-Спасителя также попала молния. Тогда у скульптуры откололся кончик пальца, ведь молния попала именно в руку. В то время представитель местной епархии Осмара Рапосо рассказывал, что фигуру отреставрируют.



В 2014 году молния попала в руку статуе Христа-Спасителя / Фото O Globo

Что известно о статую Христа-Спасителя в Бразилии