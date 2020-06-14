В Карпатах в Ивано-Франковской области погиб от удара молнии молодой турист со Львова. Он с товарищем отправились на вершину горы Грофа, но при этом не обратили внимание на плохую погоду.

Спасатели получили сообщение об исчезновении туриста 12 июня поздно вечером, как рассказала в фейсбуке пресс-служба ДСНС в Ивано-Франковской области.

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Что известно о гибели туриста в Карпатах 13 июня

Двое туристов со Львова 12 июня двинулись на гору Грофа , восхождение начали в восемь вечера.

Гора Грофа расположена у поселка Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Неожиданно началась сильная гроза и туристы разошлись и потеряли между собой связь.

Перед этим они договорились прийти в определенное место в случае потери контакта.

Один из них туда прибыл. К сожалению, другой – так и не добрался.

После получения сообщения об исчезновении человека спасатели оперативно двинулись на поиски.

Искали всю ночь , но только в 07:30 уже 13 июня за несколько метров от вершины горы нашли пропавшего.

Но 26-летний мужчина уже был без признаков жизни



Тело туриста нашли у вершины Грофы под утро / Фото ДСНС

Другие детали трагедии рассказал горный спасатель Виктор Худяк в фейсбуке

26-летний львовянин погиб в результате прямого попадания молнии.

Был звонок спасателям от одного из туристов, товарищ не вернулся, а его отбросило молнией в сторону, после чего он сошел в дом,

– написал Худяк.

Он обнародовал фото, которое показывает, что погода в районе отнюдь не способствовала восхождению: "Видно было приближение следующей бури".

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Погода у горы Грофа не способствовала восхождению / Фото с поста Худяка в фейсбуке