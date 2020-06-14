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СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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Новости о коронавирусе 13 июня: отмена пробного ВНО, известно, усилят ли карантин
13 июня , 22:08 Новости о коронавирусе 13 июня: отмена пробного ВНО, известно, усилят ли карантин
Ірина Вихрущ
Главные новости 13 июня: взятка для НАБУ и САП, совещание у Зеленского из-за COVID-19
13 июня , 20:57 Главные новости 13 июня: взятка для НАБУ и САП, совещание у Зеленского из-за COVID-19
Емал Набі
Контролируйте свою злость: как не стать заложником плохих мыслей
13 июня , 20:00 Контролируйте свою злость: как не стать заложником плохих мыслей
Наталія Кадя