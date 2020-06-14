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СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Новини про коронавірус 13 червня: скасування пробного ЗНО, відомо, чи посилять карантин
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Головні новини 13 червня: хабар для НАБУ і САП, нарада в Зеленського через COVID-19
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