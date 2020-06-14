У Карпатах в Івано-Франківській області загинув від удару блискавки молодий турист зі Львова. Він із товаришем рушили на вершину гори Грофа, але при цьому не звернули увагу на погану погоду.

Рятувальники отримали повідомлення про зникнення туриста 12 червня пізно ввечері, як розповіла у фейсбуці пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.

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Що відомо про загибель туриста у Карпатах 13 червня

Двоє туристів зі Львова 12 червня рушили на гору Грофа , сходження розпочали о восьмій вечора.

, сходження розпочали о восьмій вечора. Гора Грофа розташована біля селища Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Несподівано почалася сильна гроза і туристи загубилися та втратили між собою зв'язок.

та втратили між собою зв'язок. Перед цим вони домовилися прийти у певне місце у разі втрати контакту.

Один із них туди прибув. На жаль, інший – так і не дістався.

Після отримання повідомлення про зникнення людини рятувальники оперативно рушили на пошуки.

Шукали усю ніч , але лише о 07:30 вже 13 червня за кільканадцять метрів від вершини гори знайшли зниклого.

, але лише о 07:30 вже 13 червня за кільканадцять метрів від вершини гори знайшли зниклого. Але 26-річний чоловік вже був без ознак життя



Тіло туриста знайшли біля вершини Грофи під ранок / Фото ДСНС

Інші деталі трагедії розповів гірський рятувальник Віктор Худяк у фейсбуці

26-річний львів'янин загинув унаслідок прямого влучання блискавки.

Був дзвінок до рятувальників від одного з туристів, що товариш не повернувся, а його відкинуло блискавкою в сторону, після чого він зійшов до будинку,

– написав Худяк.

Він же оприлюднив фото, яке засвідчує, що погода у районі аж ніяк не сприяла сходженням: "Видно було наближення наступної бурі".

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Погода біля гори Грофа не сприяла сходженню / Фото з посту Худяка у фейсбуці