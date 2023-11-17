По данным ученых, шансы быть ударенным молнией совсем скудны. Даже в таком случае 9 из 10 пострадавших жертв выживают.
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Жуткий удар по человеку
Гражданка Венесуэлы Фройланис Майрет Ривас Роман стала жертвой удара молнии во время своего семейного отдыха на пляже в Колумбии. Очевидцам удалось знать момент, на котором огненная искра, тянущаяся с неба в направлении 34-летней женщины.
Фрейланис погибла прямо на месте от сердечно-дыхательной остановки. Проходивший мимо турист тоже был поражен молнией, но смог выжить.
Известно, что женщина прибыла на пляж Бокилья в Картахене, Колумбия, с членами семьи днем раньше. Фройланис была матерью двух детей – у нее остались сын и дочь, фото которых она регулярно выкладывала в фейсбуке. Также она владела своей фирмой одежды.
34-летняя мать двоих детей скончалась на месте / Jam Press
Шанс того, что у человека ударит молния, составляет один к одному миллиону – при этом 90 процентов выживает. Однако в Колумбии из-за ее географических условий количество смертей больше. В результате обилия гор и открытых равнин молния возникает чаще.
Момент удара молнии к женщине на пляже: смотрите видео (18+)
Молния ударила в каноэ
- На Полтавщине молния попала в каноэ с обучающей группой из 5 человек. Известно, что в нем как раз был подросток 2007 года рождения. Мальчишка в результате попадания молнии исчез в воде.
- Группа тренировалась в заливе "Барбара". В тот момент ухудшились погодные условия, и группа решила пришвартоваться к берегу.
- В поисках пропавшего подростка были привлечены водные полицейские, ГСЧС, муниципальный караул и общественность. Его искали как в воде, так и на берегу. Парня нашли только на следующий день – к сожалению, он утонул.