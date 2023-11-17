За даними науковців, шанси бути вдареним блискавкою зовсім мізерні. Навіть у такому випадку 9 з 10 уражених жертв виживають.
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Моторошний удар по людині
Громадянка Венесуели Фройланіс Майрет Рівас Роман стала жертвою удару блискавки під час свого сімейного відпочинку на пляжі у Колумбії. Очевидцям вдалося знати момент, на якому вогняна іскра, яка тягнеться з неба в напрямку 34-річної жінки.
Фройланіс загинула прямо на місці від серцево-дихальної зупинки. Турист, що проходив поруч, теж був уражений блискавкою, але зміг вижити.
Відомо, що жінка прибула на пляж Бокілья в Картахені, Колумбія, з членами сім’ї днем раніше. Фройланіс була матір'ю двох дітей – у неї залишилися син і донька, фото яких вона регулярно викладала у фейсбуці. Також вона володіла власною фірмою одягу.
34-річна матір двох дітей померла на місці / Jam Press
Шанс того, що в людину вдарить блискавка, становить один до одного мільйона – при цьому 90 відсотків людей виживає. Однак у Колумбії через її географічні умови кількість смертей більша. Внаслідок великої кількості гір і відкритих рівнин блискавка виникає частіше.
Момент удару блискавки до жінці на пляжі: дивіться відео (18+)
Блискавка вдарила в каное
- На Полтавщині блискавка влучила у каное з навчальною групою з 5 осіб. Відомо, що у ньому якраз перебував підліток 2007 року народження. Хлопчина внаслідок влучання блискавки зник у воді.
- Група тренувалася у затоці "Барбара". У той момент погіршилися погодні умови і група вирішила пришвартуватися до берега.
- До пошуків зниклого підлітка були залучені водні поліцейські, ДСНС, муніципальна варта та громадськість. Його шукали, як у воді, так і на березі. Хлопця знайшли лише наступного дня – на жаль, він потонув.