Молодцы, – Зеленский отметил, что украинская армия держит позиции

Владимир Зеленский в своем обращении вновь высказался об украинской армии. Он сказал, что она держит позиции и наносит противнику болезненные потери.

В частности, президент отметил, что армия защищает и контратакует, если есть необходимость. "Молодцы", – подчеркнул Зеленский.

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Зеленский: Если надо, армия может отомстить

Также глава государства и вспомнил о мести за тысячи убитых украинцев в результате российского вторжения в Украину. "Если надо, то (армия – 24 канал) может отомстить. Обязательно".

Отметил президент и о продолжении ракетных обстрелов украинских городов. Что украинцы не забудут и отомстят за совершенные преступления оккупантов.

За каждое зло. За каждую ракету и бомбу. За каждый разрушенный гражданский объект,

– добавил Зеленский.

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