Молодежный режим: в Китае ввели ограничения на TikTok для детей до 14 лет
Источник:Weixin QQ
Китайская соцсеть TikTok, известная также как Douyin, ввела жесткие ограничения для детей и подростков до 14 лет. Молодежный режим позволяет юношам и юношам проводить не больше 40 минут в день в приложении.
Как объяснили в компании ByteDance, которая запустила TikTok, внедрение изменений в отношении детей анонсировали еще 1 июня. Их вводят для защиты пользователей до 14 лет и называют самыми строгими за всю историю существования платформы.
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Что изменилось в TikTok
Детей, которые зарегистрированы в соцсети под реальными именами, автоматически перевели в молодежный режим. Самостоятельное переключение с него не предусмотрено.
Новые пользователи, которые подтвердят свою личность при регистрации, тоже будут пользоваться приложением в молодежном режиме. Кроме временного ограничения по 40 минут в день, молодежный режим не позволит зайти в приложение с 22:00 до 18:00 следующего дня.
Если пользователь в возрасте до 14 лет зарегистрирован на платформе под вымышленным именем, родителей просят помочь ему с аутентификацией. После регистрации по настоящему имени ребенок перейдет в новый режим.
"Да, мы более строги с подростками. В то же время мы будем больше работать над предоставлением качественного контента, чтобы подростки могли получать знания и видеть мир на Douyin", – отметили в компании.
Что такое TikTok?Douyin, или TikTok – китайская соцсеть и одноименное мобильное приложение, в котором можно создавать и распространять короткие видеофайлы и организовывать прямые трансляции. Его запустили в 2016 году, и с тех пор он является самой популярной платформой подобного направления в Азии и мире. Сначала это было веселое приложение, где люди всех возрастов пели и танцевали под музыку, но в последнее время там возникают "вирусные" тренды, которые могут повлечь за собой серьезный вред для здоровья.
Обновленный контент
Политика компании предусматривает также оптимизацию функций молодежного режима. В 2021 году на платформе запустили каналы, коллекции и подписки на научную, культурную и образовательную тематику.
В молодежном режиме мы подготовили замечательные контент-романы, интересные научные эксперименты, выставки в музеях и галереях, пейзажи со всей страны, исторические объяснения и тому подобное,
– рассказали в ByteDance.
Таким образом основатели TikTok надеются заинтересовать детей определенными отраслями. Предполагается, что соцсеть будет учить их чему-то полезному во время просмотра видео.
Изменения в TikTok: последние новости
- TikTok анонсировала разработку службы психологической помощи. Главная цель сервиса – помощь пользователям в борьбе с психологическими проблемами и отвлечение от мыслей о суициде.
- Самые молодые пользователи соцсети воскресили популярный в 2018 году тренд "Пуд-челендж". Опасный вызов заключается в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру и опубликовать видео.
- В то же время французские 11-летние дети страдают из-за травли. Начало буллинга прослеживают до уже удаленного видео в тиктоке с хэштегом Anti2010.