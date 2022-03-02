Момент истины: Генассамблея ООН требует от России вывести войска из Украины
2 марта 2022 , 20:53Читати новину українською
Источник:телеграмм "Слуги народа"
Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Агрессия против Украины". Таким образом, в ООН осудили циничную войну России против Украины.
Эта резолюция не только осуждает военное вторжение Российской Федерации в Украину, но требует от России немедленно вывести свои войска с территории Украины.
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Один из членов команды Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года Александр Мережко назвал это решение моментом истины.
Резолюцию "Агрессия против Украины" поддержала 141 страна. В то же время против проголосовали:
- Россия,
- Беларусь,
- Северная Корея,
- Эритрея,
- Сирия.
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