Момент взрыва на заводе в Рязани попал на видео: число жертв возросло до 16

Под российским городом Рязань произошел масштабный взрыв на заводе "Эластик". Инцидент произошел в цехе, который производит взрывчатку.

В результате взрыва известно уже, по меньшей мере, о 16 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы: под ними, вероятно, остаются люди.

Напомним Масштабный взрыв на заводе в России: много погибших и пропавших без вести

Взрыв на заводе под Рязанью

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. Огонь уже удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

В результате погибли 16 человек – почти вся смена рабочих, пришедших утром на завод. Еще один человек пострадал.

То, как произошел взрыв, случайно зафиксировали на видеорегистраторе проезжавшего мимо автомобиля. Кадры из него выложили в соцсети.

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