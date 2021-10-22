Момент взрыва на заводе в Рязани попал на видео: число жертв возросло до 16

22 октября 2021 , 13:25
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Источник:

телеграм-канал Baza

Под российским городом Рязань произошел масштабный взрыв на заводе "Эластик". Инцидент произошел в цехе, который производит взрывчатку.

В результате взрыва известно уже, по меньшей мере, о 16 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы: под ними, вероятно, остаются люди.

Напомним Масштабный взрыв на заводе в России: много погибших и пропавших без вести

Взрыв на заводе под Рязанью

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. Огонь уже удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

В результате погибли 16 человек – почти вся смена рабочих, пришедших утром на завод. Еще один человек пострадал.

То, как произошел взрыв, случайно зафиксировали на видеорегистраторе проезжавшего мимо автомобиля. Кадры из него выложили в соцсети.

Момент взрыва на заводе "Эластик" в России: смотрите видео

Главное о взрыве на заводе "Эластик" под Рязанью

  • Инцидент произошел утром 22 октября в поселке Лесное.
  • На момент возгорания в помещении находились 17 человек. Почти все они погибли. Один человек получил 80% ожогов тела.
  • Здание цеха полностью разрушено – сохранились только отдельные конструкции.
  • Официально причины пожара пока не назывались. Источник СМИ в экстренных службах заявляет, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводят проверку.
Автор: Вероніка Климська