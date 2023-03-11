На территории Лавры обнаружили 36 незаконных построек, – СМИ

Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". В частности, говорится о 36 новых самочинных стройках.

Об этом журналистам удалось узнать из собственных источников. Проверка касалась периода с 1 января 2018 по 30 сентября 2022 года.

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На территории Киево-Печерской Лавры обнаружили 36 незаконных построек

Государственная аудиторская служба во время ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" обнаружила 36 новых самочинных строек. Все они являются коммерческими и хозяйственными помещениями, то есть самострои не имеют прямого отношения к монашеской жизни.



На территории Лавры обнаружили самострои / Фото LB.ua

Кроме этого, руководство мужского монастыря УПЦ МП уничтожило памятник архитектуры — старинное ограждение на Ближнепечерской улице. Также аудиторы выявили факты незаконной передачи памятников культурного наследия в пользование:

Киевской метрополии,

Частной академии,

Академии УПЦ.



Здания имеют коммерческое или хозяйственное предназначение / Фото LB.ua

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Из Киево-Печерской Лавры выселяют монахов УПЦ МП

В Минкульте рассказали, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ МП предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

Такое предупреждение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время работы установила нарушение Монастырем условий Договора относительно использования государственного имущества. Основание – зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом,

– рассказали в Минкульте.

МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом. Согласно определенной правовым полем процедуре, с 11 марта начнут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.