Чтобы не "замяли", – Монастырский проконтролирует дело о пьяном ДТП с судьей

Денис Монастырский заявил, что судье Деснянского райсуда Киева, которая 21 июля едва не сбила людей на тротуаре, не удастся избежать наказания. Как заверил новый глава МВД, перед законом все равны.

По словам Монастырского, существует мнение о том, что "дело пытаются замять".

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Он заверил, что этого не произойдет. Как сказал новый министр внутренних дел: "хочется верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей".

Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! Для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг,

– подчеркнул Монастырский.

Заметим, что на следующий день после жесткой аварии судья Светлана Колегаева так и не появилась на месте работы. Она предупредила сотрудников, что будет находиться на больничном.

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