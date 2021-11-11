Монастырский срочно вылетел на Волынь из-за мигрантов в Беларуси

Министр внутренних дел Денис Монастырский 11 ноября срочно вылетел на Волынь. Там он будет проверять готовность защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси.

Кроме Монастырского, в Волынскую область вылетели глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель главы Национальной гвардии Юрий Лебедь.

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Монастырский вылетел на Волынь

В Волынской области главы ведомств планируют отработать действия по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов, а также по противодействию другим гибридным угрозам.

В рамках рабочей поездки должностных лиц на Волынь, на участке пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, проведут учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД:

Госпогранслужбой,

Нацполицией,

Нацгвардией,

Государственной службой по чрезвычайным ситуациям,

Миграционной службой.

С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами, мы привлечем все 5 структур МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины,

– заявил Монастырский.

Там также планируют провести совещание с руководителями объединенных территориальных общин, которые расположены вдоль границы. В нем примут участие руководство области и силовые структуры. Будут обсуждать взаимодействие в случае угрозы украинской границе.

Жителей приграничья просят сообщать о подозрительных людях

Первый замглавы МВД Евгений Енин в эфире одного из телеканалов попросил жителей приграничных районов проявлять бдительность в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами с Ближнего Востока в Беларуси.

Мы видим, что эскалация этого кризиса может произойти в любой момент. Мы получаем информацию от всех наших спецслужб, которые утверждают, что на территории Беларуси находятся примерно 45 тысяч мигрантов,

– рассказал Енин.

Он призвал людей информировать правоохранителей "о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах".