Решение суда установит истину, – Монастырский впервые прокомментировал дело Шеремета
Источник:фейсбук Дениса Монастирского
Журналист Павел Шеремет погиб 5 лет назад в результате взрыва в центре Киева. Новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский впервые высказал свою позицию по делу.
По словам монастырского, его позиция по расследованию дела – искренняя и открытая. Он уже озвучивал ее с трибуны парламента.
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Монастырский: надо дождаться решения суда
Новый глава МВД напомнил, что дело по обвинению троих подозреваемых находится на рассмотрении в суде. "Поэтому родные, близкие, украинское общество – все должны дождаться решения суда, который и установит истину по делу", – он сказал.
Именно от двух судей и трех присяжных, которые отобраны стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета,
– подчеркнул Монастырский.
Только после оглашения приговора суда, как заметил министр, можно будет делать выводы относительно качества и профессионализма следствия.
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Коротко о деле Шеремета: что известно
- Журналиста Павла Шеремета взорвали в его автомобиле 20 июля 2016 года.
- Правоохранители определили якобы подозреваемых в убийстве волонтера и музыканта Андрея Антоненко, хирурга Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь.
- Сейчас Дугарь находится под личным обязательством, в то же время Кузьменко и Антоненко изменили меры пресечения – с содержания под стражей на домашний арест.
- В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста завершили.