Вероятный преемник Авакова Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации

Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский заявил, что научная диссертация Ильи Кивы имеет практическое применение. Возможный преемник Арсена Авакова даже выписал нардепу от ОПЗЖ соответствующую справку.

В общем Кива добавил к диссертации 4 справки о том, что результаты его работы нашли практическое применение.

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Одна из справок была от Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который сейчас возглавляет Денис Монастырский.

О чем говорится в справке

Справка от Монастырского уверяет, что результаты научного исследования Кивы "вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета".

Также отмечено, что активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики".



Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации / Фото "Буквы"

Что известно о диссертации Кивы

26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за".

Интересно, что во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.

Диссертация Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".