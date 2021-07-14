Вероятный преемник Авакова Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации

14 июля 2021 , 10:10
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Источник:

"Буквы"

Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский заявил, что научная диссертация Ильи Кивы имеет практическое применение. Возможный преемник Арсена Авакова даже выписал нардепу от ОПЗЖ соответствующую справку.

В общем Кива добавил к диссертации 4 справки о том, что результаты его работы нашли практическое применение.

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Одна из справок была от Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который сейчас возглавляет Денис Монастырский.

О чем говорится в справке

Справка от Монастырского уверяет, что результаты научного исследования Кивы "вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета".

Также отмечено, что активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики".


Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации / Фото "Буквы"

Обратите внимание! Диссертация Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Что известно о диссертации Кивы

  • 26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за".
  • Интересно, что во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
Автор: Альона Захарова