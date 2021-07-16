Монастырского на должность главы МВД Зеленскому предлагал Арахамия, – Кравчук

Парламент 16 июля проголосовал за назначение Дениса Монастырского новым министром внутренних дел. Его кандидатуру президенту рекомендовал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ведь глава правоохранительного комитета имеет для этого достаточно опыта. Об этом сообщила заместитель руководителя фракции монобольшинства Евгения Кравчук в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Кравчук: Монастырский – оптимальная кандидатура

Она опровергла слухи, что монастырского на должность главы МВД предложил сам Арсен Аваков. "Президенту его рекомендовал Давид Арахамия. И я понимаю, почему он это сделал", – подчеркнула нардеп.

По ее словам, Монастырский – оптимальная кандидатура с точки зрения прохождения голосования в Верховной Раде. Во время выборов он был номером 18 в списке "Слуги народа", активно работал с регионами в рамках предвыборной кампании.

К тому же депутат 2 года работает главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где не только ведомство МВД, а еще и Офис генпрокурора.

Он уже достаточно опытный после этих 2 лет. И если бы мы, например, предлагали эту кандидатуру 2 года назад, не было бы уверенности, что хватит опыта и знаний. Сейчас мы понимаем, что Монастырский справится,

– пояснила Кравчук.

Она также рассказала, что знает Монастырского с начала избирательной кампании и считает его порядочным и профессиональным. И добавила, он действительно был помощником Антона Геращенко (заместитель экс-министра внутренних дел – 24 канал), когда тот был народным депутатом в прошлом созыве.

"Но я не вижу в этом ничего удивительного. Потому что люди, которые работают в одной сфере, так или иначе знакомы между собой, сотрудничают и это наоборот свидетельствует, что он в этой теме уже давно разбирается", – отметила депутат.

Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео 24 канала

Монастырского назначили новым главой МВД: что известно

Арсен Аваков 13 июля заявил, что уходит с поста министра внутренних дел. Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру "слуги народа" Дениса Монастырского на пост нового главы МВД.

Нардеп в течение 2 лет возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отставку Авакова 15 июля поддержал 291 народный избранник. А уже 16 июля депутаты проголосовали за назначение Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

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