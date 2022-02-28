Мониторинговые команды ОБСЕ ожидают вывода из Донбасса через территорию России

Группы наблюдения ОБСЕ ночью могут покинуть Донбасс. Их вывод планируется через территорию России.

ОБСЕ может перестать мониторить действия оккупантов на территории Донбасса. Патрульные группы в Харькове и Херсоне находятся в укрытиях из-за постоянных обстрелов.

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ОБСЕ планирует отход мониторинговых групп из Донецка и Луганска через территорию России

ОБСЕ сообщает, что мониторинговые центры планируют покинуть Донецк и Луганск. Их вывод планируется уже сегодня ночью, 28 февраля.

Отход своих наблюдательных групп в ОБСЕ планируют через территорию России, которая начала против Украины широкомасштабную войну, проводит постоянные обстрелы и атаки на украинские населенные пункты.

Глава Миссии вместе с руководством из головного офиса в Киеве остаются в Украине для контроля вывода остальных членов СММ,

– сообщили в ОБСЕ.

В ОБСЕ отметили, что решение об эвакуации групп наблюдения было принято 25 февраля.

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