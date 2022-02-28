Мониторинговые команды ОБСЕ ожидают вывода из Донбасса через территорию России
Источник:Интерфакс-Украина
Группы наблюдения ОБСЕ ночью могут покинуть Донбасс. Их вывод планируется через территорию России.
ОБСЕ может перестать мониторить действия оккупантов на территории Донбасса. Патрульные группы в Харькове и Херсоне находятся в укрытиях из-за постоянных обстрелов.
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ОБСЕ планирует отход мониторинговых групп из Донецка и Луганска через территорию России
ОБСЕ сообщает, что мониторинговые центры планируют покинуть Донецк и Луганск. Их вывод планируется уже сегодня ночью, 28 февраля.
Отход своих наблюдательных групп в ОБСЕ планируют через территорию России, которая начала против Украины широкомасштабную войну, проводит постоянные обстрелы и атаки на украинские населенные пункты.
Глава Миссии вместе с руководством из головного офиса в Киеве остаются в Украине для контроля вывода остальных членов СММ,
– сообщили в ОБСЕ.
В ОБСЕ отметили, что решение об эвакуации групп наблюдения было принято 25 февраля.
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