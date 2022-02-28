ОБСЄ може перестати моніторити дії окупантів на території Донбасу. Патрульні групи у Харкові та Херсоні перебувають в укриттях через постійні обстріли.

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ОБСЄ планує відхід моніторингових груп з Донецька та Луганська через територію Росії

ОБСЄ повідомляє, що моніторингові центри планують покинути Донецьк та Луганськ. Їх виведення планується вже сьогодні уночі, 28 лютого.

Відхід своїх спостережних груп в ОБСЄ планують через територію Росії, яка почала проти України широкомасштабну війну, проводить постійні обстріли та атаки на українські населені пункти.

Глава Місії разом із керівництвом з головного офісу у Києві залишаються в Україні для контролю виведення решти членів СММ,

– повідомили в ОБСЄ.

В ОБСЄ зазначили, що рішення про евакуацію груп спостереження було прийнято 25 лютого.

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