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      Monobank попал в скандал: список учеников детсадов находится в открытом доступе

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      В приложении Monobank список учащихся детсадов находится в открытом доступе
      В приложении Monobank список учащихся детсадов находится в открытом доступе / Иллюстративное фото

      В приложении мобильного банка Monobank в свободном доступе находятся фамилии и имена детей, учащихся в детских садах Киева и Одессы. Из-за этого в сети поднялась волна возмущения, на которую уже отреагировали в самом банке.

      Список имен детей в приложении найти несложно. Для этого нужно выбрать раздел "Платеж по Украине" и ввести в строке поиска "Детские сады". Среди предложенных вариантов будут доступны детские сады в Одессе и Киеве.

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      При выборе города откроется меню с выбором получателя платежа (районное управление образования). Далее предлагается выбрать детский сад, группу и ФИО ребенка. При переходе во вкладку "ФИО ребенка" выпадает список всех учеников из выбранной группы детей.

      В самом Monobank объяснили, что эту информацию предоставляют им для удобства сами получатели. Очевидно, что речь идет о районных отделах образования.

      "Мы отражаем в приложении для удобства оплаты. Мы в ближайшее время, возможно, немного поменяем поиск, уже работаем над этим", – сказали в Monobank.

      Monobank додаток діти дитсадки скандал Київ Одеса
      Реакция Monobank

      Что такое Monobank?
      Первый в Украине мобильный банк. Его создали бывшие ТОП-менеджеры "Приватбанка" Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Недавно количество пользователей мобильного банка дошло до полумиллиона.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Одессы Банки Дети и несовершеннолетние Скандал Сеть мобильные устройства
      Источник: 24 канал
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