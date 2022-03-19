Моравецкий пообещал создать план восстановления Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нужно создать для Украины второй план Маршала. Этот вопрос польские депутаты поднимут на следующем заседании Евросовета.

По словам Моравецкого, это должен быть крупный общеевропейский план восстановления. И он лично будет об этом говорить.

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Сегодня в Украине царит страх, но он соединен с отвагой военнослужащих, которые воюют и надеждой всего народа, целого общества на восстановление суверенного государства после войны. Эта надежда должна опираться на реальный фундамент, а этот реальный фундамент – План Маршалла №2 для Украины,

– подчеркнул польский премьер.

Он убеждает, что к этому плану должны приложиться, прежде всего, самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию".

"Из-за этого они со стороны Европы ответственны за то, чтобы построить план восстановления Украины. Польша также в этом вопросе помогает", – сказал Моравецкий.

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