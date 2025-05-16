Руководил штурмом Мариуполя: Путин назначил нового командующего Сухопутными войсками Мордвичева

В России Путин отстранил генерала Олега Салюкова с должности главнокомандующего Сухопутными войсками России. А на его место назначил генерала-полковника Андрея Мордвичева, который руководил штурмом Мариуполя весной 2022 года.

Мордвичев участвовал в захвате Мариуполя и операции по штурму завода "Азовсталь", где находились украинские военные и гражданские. В Украине он объявлен в розыск, сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Insider.

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Что известно о Мордвичеве

Мордвичев проходил службу в разных военных округах России, идя по карьерной лестнице от командира бригады до командующего армией. В период с 2021 по 2022 год он руководил 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, а с 2023 года – возглавлял войска Центрального военного округа. Тогда российский диктатор хвалил его за "взятие" Авдеевки.



Его последнее назначение произошло после появления видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, где Мордвичев восклицал: "Ахмат – реальная сила!" обнимая Кадырова. В ответ Кадыров на видео сказал: "Вот так говорит наш командующий, лучший командующий", передает The Insider.

Обратите внимание! По данным Human Rights Watch, под его командованием российские войска могли быть причастны к бомбардировке города и массовой гибели украинцев, включая блокирование гуманитарной помощи и препятствование эвакуации.

Почему Путин отстранил Салюкова

Еще 9 мая Салюков командовал проведением парада в Москве. Должность командующего Сухопутных войск России и Московского гарнизона занимал с 2014 года, и провел на ней почти 11 лет.

Причиной замены называют возраст Салюкова, в мае этого года ему исполнится 70 лет. По закону России в таком возрасте он должен уйти с военной службы. Впрочем, карьера Салюкова на этом не закончилась, его назначили заместителем секретаря Совета безопасности России.

Обратите внимание! На парад "победобесия" приехали более 20 руководителей иностранных государств, среди которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Сербии Александар Вучич, президент Китая Си Цзиньпин и другие.