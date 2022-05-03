"Море огня и смерти": украинские десантники показали, как разгромили врага

3 мая 2022 , 16:54
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Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Защитники Украины продолжают зрелищно и эффективно уничтожать российских захватчиков. Командование украинского десанта показало видео, как бойцы ВСУ умело уничтожают врагов на нашей земле.

В сети Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины обнародовало видео, как украинские защитники уничтожили штаб вражеских российских войск во временно занятых территориях.

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В одном из временно оккупированных населенных пунктов российские захватчики обустроили точку для своих подразделений. Вооруженные Силы Украины обнаружили и ликвидировали оккупантов – на видео, которое опубликовали десантники, видно, как пылают остатки техники россиян.

Украинцы ловко уничтожают технику оккупантов: смотрите видео

Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников. Так, один из временно занятых противником населенных пунктов – в результате стал для подразделений противника последним местом сбора войск,
– прокомментировали в ведомстве.

За уничтожение российских захватчиков отвечала 81 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск ВСУ. Они осуществили эффективную работу по разведке и обстрелу оккупантов.

Смотрите видео, здесь комментарии излишни. Хотя, отметим работу наших воинов из разведывательной роты и реактивного артиллерийского подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины,
– отметили в Командовании.

Потери россиян дальше увеличиваются

За все время полномасштабной войны россияне потеряли колоссальное количество живой силы и технического вооружения. По данным Генштаба, по состоянию на 3 мая российские оккупанты понесли такие потери:

  • 24 200 единиц личного состава;
  • 1 062 танка;
  • 2 567 боевых бронированных машин;
  • 475 артиллерийских систем;
  • 162 реактивные системы залпового огня;
  • 80 вражеских средств ПВО;
  • 194 самолета;
  • 155 вертолетов;
  • 1 843 единицы автомобильной техники включительно с автоцистернами;
  • 10 кораблей и катеров;
  • 38 единиц специальной техники;
  • 84 крылатых ракеты;
  • и 291 беспилотник.

Больше всего потерь оккупанты уже несколько дней подряд несут на Изюмском направлении.

Ситуация на фронте на всех направлениях:

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил. Защитники не видели признаков формирования наступательных группировок.
  • На Слобожанском направлении россияне продолжают обстреливать город Харьков и близлежащие населенные пункты.
  • На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. В то же время продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

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