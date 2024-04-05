В Ростовской области – жаркая ночь: россияне жалуются на "атаку" аэродрома в Морозовске
В России продолжается горячий сезон "хлопка" и громких звуков. Ночью 5 апреля громко было в Ростовской области, в частности, в городе Морозовск.
Кроме того, в районе аэродрома в этом населенном пункте также "работала противовоздушная оборона". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Морозовске было ночью громко
Российские пропагандисты отметили, что первые громкие звуки в городе начали раздаваться в начале первого ночи. По словам россиян, неизвестные беспилотники попытались атаковать местный аэродром.
В Морозовске было громко в районе аэродрома: смотрите видео
Очевидцы сообщают, что кроме характерных звуков пролета БПЛА и взрывов они также видели несколько ярких вспышек в небе. Сейчас местные власти Ростовской области не комментировали информацию о взрывах в Морозовске.
В Морозовске видели яркие вспышки возле аэродрома: смотрите видео
Кроме того, в местных пабликах оккупантов пишут, что в некоторых местах в Морозовске исчез свет. В целом жители города сообщали о более чем 60 взрывах.
В Морозовске прозвучало более 60 взрывов: смотрите видео
Стоит отметить, что на аэродроме в Морозовске сосредоточено около 20 бортов Су-34. Эти самолеты стабильно бомбардируют крылатыми авиационными бомбами различные участки украинского фронта.
В конце концов губернатор Ростовской области дерзко отметил, что, по предварительным данным, в Морозовском районе "ПВО уничтожила более 40 целей". В то же время он рассказал, что в районе повреждена электроподстанция, поэтому ведется восстановление энергоснабжения.
Кроме взрывов в Морозовске, россияне также жаловались на взрывы в Ростове. В частности, их слышали жители нескольких районов города.
Взрывы также слышали и в Ростове / Фото с телеграм-канала Сергея Стерненко
Ранее было громко в Курске и Воронеже
- В Курске и Воронеже был неспокойный вечер 4 апреля. Местные власти предупреждали об "угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами".
- Очевидцы писали, что в Курске якобы работала противовоздушная оборона. В конце концов стало известно, что в нескольких районах города вспыхнул пожар.
- Так, местные власти писали о возгорании 2 частных домов. Также горели павильоны на Центральном рынке в городе.