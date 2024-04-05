В Ростовской области – жаркая ночь: россияне жалуются на "атаку" аэродрома в Морозовске

В России продолжается горячий сезон "хлопка" и громких звуков. Ночью 5 апреля громко было в Ростовской области, в частности, в городе Морозовск.

Кроме того, в районе аэродрома в этом населенном пункте также "работала противовоздушная оборона". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Морозовске было ночью громко

Российские пропагандисты отметили, что первые громкие звуки в городе начали раздаваться в начале первого ночи. По словам россиян, неизвестные беспилотники попытались атаковать местный аэродром.

В Морозовске было громко в районе аэродрома: смотрите видео

Очевидцы сообщают, что кроме характерных звуков пролета БПЛА и взрывов они также видели несколько ярких вспышек в небе. Сейчас местные власти Ростовской области не комментировали информацию о взрывах в Морозовске.

В Морозовске видели яркие вспышки возле аэродрома: смотрите видео

Кроме того, в местных пабликах оккупантов пишут, что в некоторых местах в Морозовске исчез свет. В целом жители города сообщали о более чем 60 взрывах.

В Морозовске прозвучало более 60 взрывов: смотрите видео

Стоит отметить, что на аэродроме в Морозовске сосредоточено около 20 бортов Су-34. Эти самолеты стабильно бомбардируют крылатыми авиационными бомбами различные участки украинского фронта.

В конце концов губернатор Ростовской области дерзко отметил, что, по предварительным данным, в Морозовском районе "ПВО уничтожила более 40 целей". В то же время он рассказал, что в районе повреждена электроподстанция, поэтому ведется восстановление энергоснабжения.

Кроме взрывов в Морозовске, россияне также жаловались на взрывы в Ростове. В частности, их слышали жители нескольких районов города.

Взрывы также слышали и в Ростове / Фото с телеграм-канала Сергея Стерненко

Ранее было громко в Курске и Воронеже

В Курске и Воронеже был неспокойный вечер 4 апреля. Местные власти предупреждали об "угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами".

Очевидцы писали, что в Курске якобы работала противовоздушная оборона. В конце концов стало известно, что в нескольких районах города вспыхнул пожар.

Так, местные власти писали о возгорании 2 частных домов. Также горели павильоны на Центральном рынке в городе.

Российский аэродром в Морозовске уже неоднократно подвергался атакам. В частности, на этом аэродроме в декабре 2023 года проводили свою операцию ГУР и СБУ, где поражали военные цели страны-агрессора.