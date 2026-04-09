Когда и где ждать ночных заморозков, и повысится ли температура в Украине

В ближайшее время местами в Украине еще стоит ожидать незначительные осадки. Температурные показатели значительных изменений не претерпят, в течение ночных часов еще сохранятся заморозки до 3 градусов мороза.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В Украине с 9 по 11 апреля синоптики прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в основном будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток 9 апреля будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в ночные часы на поверхности почвы.

Согласно прогнозу специалистов, в ночные часы на поверхности почвы, и в воздухе в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и большинстве областей Левобережья будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза.

В ночное время 10 и 11 апреля в Украине еще сохранятся заморозки от 0 до 3 градусов тепла. Впрочем, в дневное время температурные значения частично повысятся – в эти дни синоптики прогнозируют от 3 до 10 градусов.

Что прогнозировали синоптики ранее?