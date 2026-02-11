Вернутся ли сильные морозы в Украину до конца зимы: что говорят синоптики
- Сильных морозов до конца зимы в Украине не предвидится, но возможны незначительные похолодания.
- Циклоны с юго-запада принесут дожди и снег 14 и 15 февраля, но без сильных метелей.
Сильных морозов до конца зимы пока не предвидят. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. И хотя отрицать возможность похолодания не стоит, но вряд ли оно будет сильным.
Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эфире телемарафона.
Будут ли морозы до конца зимы?
По данным Укргидрометцентра, резких колебаний температуры в сторону понижения до конца зимнего периода скорее всего не будет. Иван Семилит объяснил, что похолодание до 20 градусов мороза и ниже вряд ли вернутся до конца февраля.
Сейчас мы видим, что есть тенденция к повышению значений температуры. Однако мы все же ожидаем какое-то определенное колебание температуры, что могут быть снижение, но не такие интенсивные, как было предыдущих раз. То есть не будет таких прямо морозов, как до -20 или что,
– рассказал он.
Представитель Укргидрометцентра добавил, что уже 14 и 15 февраля циклоны с юго-запада принесут в Украину дожди и снег. Но сильных метелей, по его словам, не будет, осадки в основном будут незначительными или умеренными.
"Но это не будут такие прямо метели, не будет много накапливаться осадков и тому подобное. Поэтому мы ожидаем просто осадков, но не в значительных количествах, как это было, например, в начале января и так далее", – добавил Иван Семилит.
Какой будет погода вскоре?
Ранее сообщали, что пока говорить о весенней погоде еще рано, поскольку вскоре в Украине может начаться новое похолодание. Незначительное снижение температурных показателей ожидается на следующей неделе.
Также отмечали, что текущая неделя в Украине будет контрастной. Но в конце недели снова есть возможность образования южного циклона с большей долей теплой влаги и последующим вторжением холода.
Сейчас пик рекордно низких температур в Украине пройден. Синоптики сообщают о постепенном повышении температуры. Ночью 9 февраля фиксировали самую низкую температуру за весь период похолодания.