Вернутся ли сильные морозы в Украину до конца зимы: что говорят синоптики

Сильных морозов до конца зимы пока не предвидят. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. И хотя отрицать возможность похолодания не стоит, но вряд ли оно будет сильным.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эфире телемарафона.

Будут ли морозы до конца зимы?

По данным Укргидрометцентра, резких колебаний температуры в сторону понижения до конца зимнего периода скорее всего не будет. Иван Семилит объяснил, что похолодание до 20 градусов мороза и ниже вряд ли вернутся до конца февраля.

Сейчас мы видим, что есть тенденция к повышению значений температуры. Однако мы все же ожидаем какое-то определенное колебание температуры, что могут быть снижение, но не такие интенсивные, как было предыдущих раз. То есть не будет таких прямо морозов, как до -20 или что,

– рассказал он.

Представитель Укргидрометцентра добавил, что уже 14 и 15 февраля циклоны с юго-запада принесут в Украину дожди и снег. Но сильных метелей, по его словам, не будет, осадки в основном будут незначительными или умеренными.

"Но это не будут такие прямо метели, не будет много накапливаться осадков и тому подобное. Поэтому мы ожидаем просто осадков, но не в значительных количествах, как это было, например, в начале января и так далее", – добавил Иван Семилит.

Какой будет погода вскоре?