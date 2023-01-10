Земля промерзла, пойдет тяжелая техника: в Луганской области ожидают оживления боевых действий

Ситуация в Луганской области долгое время остается тяжелой, однако ее полностью контролируют Силы обороны. В то же время, на днях прогнозируют оживление боевых действий.

Как сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, это связано с морозами.

Важно Обе одновременно готовят наступление, – военный эксперт рассказал об интересной ситуации на фронте

Гайдай констатировал, что температура воздуха существенно упала, а для находящихся в окопах военных – это адские условия.

Но я думаю, что будет оживление боевых действий. Потому что земля промерзла достаточно серьезно, так что теперь будет подключаться тяжелая техника,

– объяснил он.

Кроме того, россияне изо всех сил пытаются удержать Кременную. И даже перебросили туда несколько подразделений десантников и привезли еще больше танков, но каждую ночь украинские защитники уничтожают по 6 – 7 единиц.

Ранее Глава Луганской ОВА отметил, что на Луганском направлении сейчас ведутся тяжелые бои. Однако украинские защитники дают отпор российским оккупантам. Они уничтожают как живую силу, так и технику захватчиков. За последний месяц только одно наше подразделение уничтожило 78 единиц вражеской техники в Луганском направлении. Недавно украинские военные также уничтожили за сутки понтонную переправу и пять танков противника.

Что стало причиной замедления контрнаступления ВСУ и когда оно будет

Западные аналитики отмечают, что Вооруженным Силам удалось перенять инициативу на поле боя летом 2022 года, ведь именно тогда началось молниеносное контрнаступление украинской армии на Харьковщину. В последние месяцы темпы продвижения ВСУ замедлились, однако это не катастрофа.

Украинским военным, как и оккупантам, сейчас непросто вести эффективные наступательные операции из-за того, что осенние дожди превратили землю в грязь. Это подлинный вызов для боевой техники. Однако ситуация может измениться, если в ближайшее время земля замерзнет. Что, в принципе, сейчас и происходит.